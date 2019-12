CRAS DE PRESIDENTE MÉDICI ENCERRA AS ATIVIDADES DO ANO COM CAFÉ DA TARDE PARA AS CRIANÇAS.

O Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, encerrou com chave de ouro as atividades do ano de 2019. A Secretária Municipal de Assistência Social, Bia Coelho, e a Responsável técnica do CRAS, Marli Marialva, realizaram um café da tarde para encerramento das atividades com as crianças, o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Educardo Alecrin, também esteve presente.

Cerca de 40 crianças participaram do encerramento, onde na oportunidade foi distribuído brinquedos para todos os presentes.

Fonte:ASSESSORIA