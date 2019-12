Carreta de empresário de Alta Floresta (RO) que foi roubada em Cuiabá é recuperada

Uma carreta carregada com açúcar foi recuperada pela Polícia em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. O veículo tinha sido roubado no dia 11 de dezembro, após o motorista ter sido feito refém.

O condutor contou que foi abordado pelos assaltantes logo após reduzir o veículo para passar por uma lombada (redutor de velocidade). A carreta pertence a um empresário da cidade de Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia.

O veículo foi recuperado durante um trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Alta Floresta e as polícias do Estado do Mato Grosso. A ação foi imediata. Precisão nas informações e rapidez em comunicar o roubo colaboraram com o trabalho da Polícia, informou o doutor Eduardo Calixto, delegado de Polícia Civil de Alta Floresta.

Durante o roubo, os assaltantes ainda ligaram para o dono da carreta, solicitando 20 mil reais para passar informações que levariam a polícia a localizar o veículo. O pedido não foi atendido, disse o empresário que não quis se identificar.

Doutor Eduardo Calixto informou que ainda não recebeu detalhes quanto a situação dos assaltantes.

Fonte: Florestanotícias.com