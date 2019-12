Homem recém-chegado em Rondônia é assassinado em distribuidora

Jairon Terres Silveira, de 32 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (13), em frente a uma distribuidora, localizada na Avenida Paraná, Bairro Alto Alegre, no município de Vilhena.

A Polícia apurou no local que Jairo havia chegado na distribuidora em seu carro Fiat Uno, pediu uma cerveja e sentou em uma das cadeiras na calçada, em frente ao comércio.

Após alguns minutos, um homem a pé, se aproximou e efetuou vários disparos contra Jairo, que foi atingido na cabeça e no peito. A vítima morreu no local e o criminoso fugiu.

Ainda no local, familiares de Jairon chegaram e informaram aos policiais que a vítima estaria na cidade há uma semana. Ele residia anteriormente na cidade de Novo Progresso, no Estado do Pará.

Os familiares disseram ainda que Jairon teria se envolvido em uma briga no shopping de Vilhena na última semana.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a acerto de contas tanto por conta da suposta briga no shopping, quanto por desavenças anteriores no Estado do Pará.

Fonte:Rota Policial News