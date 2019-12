Jovem é degolado e corpo encontrado em plantação na área urbana de Alvorada

O corpo de um, foi encontrado na manhã deste sábado (14), em uma plantação na área urbana de Alvorada do Oeste, região Central de Rondônia. Conforme informações preliminares, ele foi morto com golpes de arma branca, foi degolado (corte no pescoço), e com partes do corpo perfurados.

O corpo foi encontrado em uma plantação de mandioca, milho e de outros vegetais, às margens da Rua Carlos Chagas, bairro Cachimbo de Ouro, próximo ao bairro Centro de Alvorada do Oeste. Ainda de acordo com informações preliminares, o jovem foi morto, provavelmente, em outro local e o corpo foi desovado no terreno.

O corpo foi encontrado em uma plantação de mandioca, milho e de outros vegetais, às margens da Rua Carlos Chagas, bairro Cachimbo de Ouro, próximo ao bairro Centro de Alvorada do Oeste. Ainda de acordo com informações preliminares, o jovem foi morto, provavelmente, em outro local e o corpo foi desovado no terreno.

Segundo um senhor de 78 anos, proprietário do terreno, onde o corpo foi encontrado, ao acordar e se deslocar até a plantação, para arrancar um pé de mandioca, se deparou com o corpo do jovem Bruno dentro, logo em seguida acionou a polícia.

Segundo um senhor de 78 anos, proprietário do terreno, onde o corpo foi encontrado, ao acordar e se deslocar até a plantação, para arrancar um pé de mandioca, se deparou com o corpo do jovem Bruno dentro, logo em seguida acionou a polícia.