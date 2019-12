Caminhoneiro embriagado perde o controle e cai de ponte na BR-364 em Candeias do Jamari 14 de Dezembro de 2019 – 16:38 GERAL Na madrugada deste sábado,(14), a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente de trânsito na BR 364, na ponte do Rio Jacutinga, próximo a Usina de Samuel em Candeias do Jamari, onde um caminhão caiu em uma ribanceira do rio. O acidente aconteceu por volta das 04:00hs, quando o motorista do caminhão embriagado acabou batendo na mureta da Ponte do Rio Jacutinga e caindo na ribanceira do rio.

Na madrugada deste sábado,(14), a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente de trânsito na BR 364, na ponte do Rio Jacutinga, próximo a Usina de Samuel em Candeias do Jamari, onde um caminhão caiu em uma ribanceira do rio.

O acidente aconteceu por volta das 04:00hs, quando o motorista do caminhão embriagado acabou batendo na mureta da Ponte do Rio Jacutinga e caindo na ribanceira do rio.

No acidente o condutor que foi socorrido ao Hospital João Paulo II em Porto Velho, relatou aos Policiais que perdeu o controle da direção do caminhão após evitar uma colisão frontal, durante a ultrapassagem de outro veículo, porém a declaração do motorista pode ser contraditória, pois o mesmo estava embriagado conforme confirmado após o teste do etilômetro onde foi constatado 0.22mg/l de ar espelido.

O caminhão ficou totalmente destruído, sendo que o eixo dianteiro do caminhão ficou preso na mureta do rio.

Fonte:Plantão Central – Imagens: Rondoniatual