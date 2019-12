PRISÃO PREVENTIVA – PM prende novamente suspeito de ter aterrorizado família em Presidente Médici para roubar carro e moto

Na madrugada do último dia 04, no município de Presidente Médici, cerca de quatro ou cinco indivíduos, armados com revólver, espingarda e até facão, invadiram uma residência e mantiveram uma família refém por mais de 3 horas. Sob a mira de armas de fogo, o proprietário da casa entregou dinheiro, joias e as chaves dos veículos, sendo um Etios de cor prata e uma motocicleta Honda Biz, de cor branca, placa QRA-1794.

Durante a ação dos marginais, uma criança de apenas 06 anos foi usada para forçar o patriarca da família a entregar os pertences valiosos da casa. Depois, o bando fugiu nos veículos da vítima.

Já no outro dia, por volta das 13h00, uma Guarnição de Rádio Patrulha, em Ji-Paraná, se deparou com dois bandidos trafegando normalmente pela Avenida Transcontinental, com o carro roubado. Eles foram abordados e identificados como Rafaerison Archanjo Correia, vulgo “Nego”, ex-presidiário bastante perigoso da região de Pimenta Bueno e Vilhena e Valdinei Prudência Garcia, de 18 anos, vulgo “Bolívia”, indivíduo que veio de Porto Velho há menos de 3 meses e já foi preso mais de 5 vezes em Ji-Paraná pelos crimes de Porte de Arma, Tráfico de Drogas, Roubo e Furto.

Continuando com as diligências, os PM’s conseguiram recuperar boa parte dos produtos roubados e conduziram mais um suspeito para a delegacia, identificado como Robert de Araújo Silva.

Os três suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e o delegado solicitou a prisão preventiva do trio, o qual foi negada pelo judiciário. Os três suspeitos acabaram sendo liberados no mesmo dia, o que acabou causando uma revolta nas redes sociais. Desde então, a rotina das vítimas mudou, pois a sensação de impunidade tomou conta daquele lar.

PRISÕES PREVENTIVAS

Durante toda a semana, Policiais Civis de Presidente Médici trabalharam no caso e o delegado daquele município juntou indícios suficientes para pedir novamente a prisão temporária dos três suspeitos. Desta vez, o Poder Judiciário de Presidente Médici deferiu a solicitação do delegado e expediu as Prisões Preventivas em desfavor de Rafaerison Archanjo Correia, Valdinei Prudência Garcia e Robert de Araújo Silva.

Rafaerison Archanjo Correia foi preso na semana passada no município de Pimenta Bueno.

Robert de Araujo Silva foi preso nesta quinta-feira, dia 19, em frente a um bar, localizado na Rua Mato Grosso, no bairro Dom Bosco.

Já o terceiro envolvido no roubo, identificado como Valdinei Prudência Garcia, vulgo “Bolívia”, ainda não foi localizado e se encontra foragido. Quem souber de seu paradeiro, ligue imediatamente para o 190. Não precisa se identificar.

Fonte:comando190