Assaltantes trocam tiros com policiais militares após roubo em joalheria

Dois homens e uma mulher trocaram tiros com policiais militares na tarde desta quinta-feira (26) após roubo em uma joalheria na Avenida Campos Sales com Rua Paulo Leal, no Centro de Porto Velho (RO). O trio foi preso em um carro modelo Honda City com placa adulterada com fita adesiva. Um revólver calibre 38 e uma pistola 380 foram apreendidos com os bandidos.

Segundo apurou o Rondoniaovivo, os bandidos chegaram no estabelecimento se passando por clientes e na seqüência anunciaram o assalto.

Eles renderam as vítimas e roubaram aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro e todas as joias que estavam na vitrine. No entanto, quando iam saindo da joalheria uma equipe da Polícia Militar passava pelo local e foi recebida a tiros. Houve então o tiroteio e após um cerco montado, os três foram presos na Rua Bolívia com Brasília.