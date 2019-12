Fazenda Jatobá é atacada por criminosos que causam muita destruição em Machadinho

Na tarde desta quinta-feira (26) policiais militares foram informados que a fazenda Jatobá, localizada na Linha LT 15, Distrito de 5ª BEC encontrava-se com sinais de vandalismo e muita destruição.

De imediato uma guarnição foi para o endereço e ao chegar foi constatada a veracidade da informação. Ainda foi percebido pelos policiais uma tentativa de incêndio e a obstrução da estrada, com o corte de uma árvore atravessada na via, com a intenção de dificultar o acesso da viatura ao local, uma vez que por ali seria o principal caminho de acesso ao acampamento.

Com apoio da força tática a guarnição foi para a sede da fazenda e ao chegar os policiais ouviram vários disparos, há aproximadamente uns 400 metros da guarnição.

Em conversa com a vitima, ela relatou aos militares que ao chegar à fazenda se deparou com muita destruição, além de varias perfurações de tiro na casa e no medidor de energia. No chão da residência estava escrito para “soltar o gado”, e o arame da cerca estava cortado em vários locais diferentes. Havia também vísceras e pedaços de carneiro no pasto, cortaram as celas e não foram encontrados os animais “cavalos e mulas”. Os criminosos ainda furaram o motor de uma motocicleta e quebraram as carenagens, houve também vários objetos danificados, como materiais de uso pessoal do caseiro e ainda colocaram óleo diesel nos alimentos, inclusive na carne.

As guarnições realizaram diligências na região, porém sem êxito. Diante do fato uma ocorrência foi confeccionada e encaminhada para a UNISP para que seja tomadas as devidas providências.

Fonte: JARUNOTICIA