Prefeitura de Presidente Médici implanta processo eletrônico em toda a Administração visando maior economia, agilidade e transparência nos serviços públicos

O ano de 2020 começou com novidades na Administração Municipal de Presidente Médici. Atendendo determinação do prefeito Edilson Alencar, o governo local acaba de implantar o Processo Eletrônico, fazendo com que todos os procedimentos antes impressos e assinados manualmente passem a ser arquivados em meio eletrônico e assinado digitalmente. A medida irá proporcionar economia e maior agilidade e transparência nas atividades cotidianas da Administração pública. Presidente Médici será o segundo município em todo o Estado a aderir ao sistema criado pela Pública Tecnologia da Informação, empresa referência em toda Rondônia especializada na prestação de serviços de assessoria, consultoria e locação de softwares para gestão pública municipal.

De acordo com o Contador Geral do Município, Ivo Ferreira Machado, o processo pode ser trabalhado em duas vertentes: o processo público, que vai para o Portal da Transparência, e o processo que nasce em caráter sigiloso, disponibilizado no Portal após a conclusão dos atos e decisão final, como processos administrativos, por exemplo.

O sistema irá agilizar o trabalho do servidor de forma inovadora, permitindo despachos via assinatura digital, que pode ser feita até por um smartphone. Toda a base de armazenamento de dados será feita através de um servidor e também em nuvem.

Funcionários de todas as secretarias já passaram por uma oficina introdutória ao processo , ministrada pelo Analista de Sistemas Guilherme Escarabel, que presta Suporte Técnico à Publica, e que retorna ao município na próxima semana para a implantação definitiva do sistema com uma assessoria ainda mais direcionada. “Com este processo, o cidadão consegue, de qualquer lugar do planeta, consultar, assinar, responder, dar ciência em seus processos e documentos e, com isso, deixamos a necessidade do cidadão precisar comparecer presencialmente nas dependências da entidade, diminuindo as filas e simplificando o processo, como petições online, por exemplo. A agilidade com que os processos passam a fluir e a economia representada pela não utilização do meio físico ( papel) são duas outras variáveis incríveis que o sistema apresenta e que o torna excepcionalmente atrativo”, explicou Guilherme.

