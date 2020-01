Árvore com folha de 2,5 metros é encontrada em Rondônia

O local onde está a arvore será demarcado e identificado. A expectativa é que a Coccoloba vire mais um dos atrativos para os turistas do parque.

Para chegar até a arvore rara no parque botânico de ariquemes, a administração do parque diz que o turista deve seguir pela trilha de madeira, perto da ponte depois seguir pela trilha de terra. A árvore está perto do riacho do parque.