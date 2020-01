JI-PARANÁ : METRAGEM DO RIO MACHADO SE APROXIMA DOS 10 METROS

As chuvas intensas nos últimos dias nas cabeceiras dos rios Machado e Urupá, localizadas nas cidades de Pimenta Bueno, Cacoal (região central sul), Urupá e Alvorada (área do Vale do Guaporé), resultaram na elevação dos dois rios, em Ji-Paraná. Na manhã desta sexta-feira (3), a régua de marcação visualizou 9,54/cm, mesmo assim, a Defesa Civil Municipal afirmou ainda não ser preocupante. No inverno de 2019, o Machado chegou aos 11,62/cm deixando algumas famílias desabrigadas.

Nesta sexta-feira, Lucenir Saldanha anotador responsável pela a medição diária do rio Machado, em Ji-Paraná, e enviar os dados para a Agência Nacional de Águas (ANA), lembrou que em 2019, o nível mais baixo do Machado foi de 6.34/cm, fato registrado no dia 16 de setembro. “Estamos apenas no governo do inverno amazônico, e acho ainda, muito cedo para afirmar se o nível irá ultrapassar a marca do ano anterior”, declarou Saldanha.

Em contato com a coordenadora da Defesa Civil formada por servidores de órgãos do município, estado e do governo Federal, Meire Zanetin afirmou que o nível do Machado e Urupá, ainda não é preocupante. “Somente quando passa dos 10 metros que que a Defesa Civil entra em alerta e aciona os órgãos ligados na área como secretaria de Obras, Semas, Semetur, Semeia, Sedam, Corpo de Bombeiros e outros integrantes”, declarou. No ano passado, apesar de mais de 100 residências terem sido atingidas pelas águas, apenas oito famílias ficaram totalmente desabrigadas, sendo preciso serem alojadas no ginásio de esportes Adão Lamota.

