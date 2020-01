ARU: Policiais salvam mãe e filha de ex marido que iria mata-las e se suicidar em seguida

Uma rápida ação que durou cerca de 25 segundos, da guarnição de Patrulhamento Tático Móvel(PATAMO), composta pelo Soldado Thiago Andrade, Cabo Jaime Alves e Soldado Tacio Silva, que na noite desta quarta feira(15), agiram rapidamente e de forma heroica, conseguindo impedir um homem identificado como Wanderson Pchegovski da Silva, de tirar a vida da sua ex-esposa e da filha do casal dentro da sala de recepção do Hospital Municipal Sandoval de Araujo Dantas.

A equipe do jornal eletrônico Jaru Online, teve acesso as imagens do vídeo da câmera de monitoramento interno do hospital, estas que ainda não foram possíveis a publicação no site, devido as restrições da nova Lei, no entanto já foi feito o pedido judicialmente para a liberação das imagens.

Entenda o Caso:

Em 25 dezembro do ano passado(2019), a mulher pediu o divórcio a Wanderson e, na noite de ontem, a vítima pediu para o homem ir ao hospital levar as coisas da filha que tinham ficado na casa dele.

Ao chegar no hospital o homem agiu naturalmente e pediu que a ex-esposa o acompanhasse até o estacionamento, pois os objetos da criança estariam dentro do carro. Quando chegou no veículo, de acordo com a polícia, o suspeito mostrou estar com um revólver, e disse que era para ela ir embora com ele, ou ele a mataria juntamente com a filha e posteriormente tiraria a própria vida.

“Eu implorei pra ir lá dentro do hospital pegar minhas coisas e, de tanto implorar, ele deixou e disse que se eu ligasse pra polícia ele já tinha pagado alguém pra terminar o serviço, se acaso ele falhasse”, disse a vítima e ex esposa do suspeito.

Quando ela retornou para dentro do Hospital, ela relatou o que estava acontecendo e pediu para um parente acionar a Polícia, e comunicar ainda que o suspeito estava armado.

Ao chegarem no Hospital, os policiais desceram da viatura e se dirigiram até Wanderson, que se encontrava do lado de fora da recepção, e que neste momento foi ao encontro da mulher que estava com a filha no colo, momento que os policiais pediram para o mesmo ir até o lado de fora para poderem esclarecer a situação, mas ele não disse nada e rapidamente sacou de uma arma de fogo que estava em sua cintura e segurou a mulher pelo pescoço, juntamente com a criança, apontando a arma para a sua cabeça,e efetuou um disparo, ocasião em que o Soldado Andrade conseguiu segurar a mão do agressor, evitando que o tiro atingisse a vítima ou a criança.

O policial manteve segurando o braço do acusado, que estava ainda em posse da arma e acabaram entrando em luta corporal, onde o Cabo Jaime entrou em ação na tentativa de tirar Wanderson de cima do PM Andrade, este que por sua vez estava na mira do suspeito, e após perceberem que todos os pacientes e funcionários da unidade haviam saído da recepção, os mesmos conseguiram efetuar simultaneamente cada um, um disparo no suspeito que somente após cair no chão soltou a arma, uma garrucha de fabricação caseira municiada, e no bolso da calça havia mais 05 munições.

Conforme consta nas imagens, claramente foi possível verificar que a vida da mulher e da criança só foram salvas devido ao ato de bravura e rapidez dos policiais envolvidos na ação.

Fonte:jaruoline