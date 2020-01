Cafés do Brasil exportam 40,6 milhões de sacas de 60kg e perfazem novo recorde em 2019

Os Cafés do Brasil foram exportados para 128 países em 2019 e atingiram o volume físico de 40,6 milhões de sacas de 60kg, com preço médio de US$ 125,49 por saca, o que gerou US$ 5,1 bilhões de receita cambial no ano. O volume exportado de café em 2019 teve acréscimo de 13,9% em relação ao de 2018, que foi de 35,6 milhões de sacas. As exportações de cafés diferenciados teve incremento de 21,2%, em relação ao ano passado, e terminou o ano com volume de 7,5 milhões de sacas exportadas.

O volume de café verde exportado atingiu 36,6 milhões de sacas de 60kg, em 2019, e apresentou aumento de 14,8% com relação a 2018. Desse total, 32,6 milhões de sacas foram de café arábica, com aumento de 11%, e 3,9 milhões de sacas de café robusta, o qual teve crescimento expressivo de 59,5%. Os cafés industrializados apresentaram alta de 7%, com volume equivalente a 4 milhões de sacas, sendo 3,98 milhões de café solúvel e 24,4 mil sacas de café torrado e moído. Tanto as exportações de café verde como de café solúvel atingiram resultados recorde em 2019.

Esses números da performance das exportações brasileiras de café, entre outros dados relevantes do setor, constam do Relatório mensal dezembro 2019, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé, que está disponível na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café.

Fonte:Chefia de Transferência de Tecnologia da Embrapa Café