Tudo pronto para a reabertura do Mercado Cultural

Está tudo pronto para a reabertura e retorno das atividades do Mercado Cultural de Porto Velho no próximo dia 24, data em que comemora-se o aniversário de 105 anos de instalação da capital. Para celebrar, a Prefeitura de Porto Velho através da Fundação Cultural (Funcultural) realizará a partir das 18h uma programação especial com a presença da cantora Iná, o percussionista Carlos Piau e o cantor Caribé que realizarão shows para o público.

O espaço histórico que teve a fiação elétrica e telhado substituídos, ganhou pintura nova e uma revitalização nos banheiros, ficando mais confortável para receber visitantes. O ambiente agora está climatizado e conta com restaurantes, choperia e outras lojas, promovendo assim a política de ocupação de pontos que promovem o turismo, história e a cultura da nossa região.

No dia 25, estreia a programação gastronômica, uma parceria entre a Funcultural e a direção dos bares “O Canto do Boto” e do restaurante “Dourado do Madeira”, ambos no Mercado. Serão dois eventos no local nos dias 25 e 26, começando no sábado 25, a partir das 11h, com uma feijoada (que custará R$ 23 por pessoa) e música ao vivo.

Aos domingos, a partir das 8h, o café nordestino (R$ 34,99 o quilo do buffet), com apresentação de bandas de forró pé de serra. A proposta da parceria é manter as atividades periodicamente todos os sábados e domingos.

