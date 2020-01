AGU fará representação contra juiz que chamou situação do país de “merdocracia”

O advogado-geral da União, André Mendonça, se manifestou sobre a sentença do juiz Jerônimo Azambuja Franco Neto, da 18ª Vara do Trabalho do TRT da 2ª Região, que ganhou repercussão neste fim de semana após reportagem na ConJur.

Ao julgar procedente a ação do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de São Paulo e condenar um restaurante à observância de cláusulas normativas referentes ao piso salarial normal e seguro de vida, o magistrado afirmou que o país vive uma “merdocracia liberal neofascista”.

“O linguajar utilizado na sentença — característico de um militante partidário, não de um juiz — foge da técnica jurídica e claramente viola o Código de Ética da Magistratura. A AGU representará perante o Conselho Nacional de Justiça”, afirmou Mendonça.

Além de definir a situação do país como uma verdadeira “merdocracia”, Franco Neto cita alguns dos principais personagens do governo de Jair Bolsonaro.

“O ser humano Weintraub no cargo de Ministro da Educação escreve” imprecionante “. O ser humano Moro no cargo de Ministro da Justiça foi chamado de” juizeco fascista “e abominável pela neta do coronel Alexandrino. O ser humano Guedes no cargo de Ministro da Economia ameaça com AI-5 (perseguição, desaparecimentos, torturas, assassinatos) e disse que”gostaria de vender tudo”. O ser humano Damares no cargo de Ministro da Família defende” abstinência sexual como política pública “. O ser humano Bolsonaro no cargo de presidente da República é acusado de” incitação ao genocídio indígena “no Tribunal Penal Internacional”, diz trecho da sentença.

O magistrado ainda cita o procurador da República Deltan Dallagnol que, segundo ele, “imbuído da lucratividade com suas palestras e holofotes (como revela The Intercept Brasil), propagou fazer jejum para o aprisionamento de Lula em um sistema penal, como já dito, fracassado e racista no Brasil”.

Clique aqui para ler a decisão que será alvo de representação1001132-78.2019.5.02.0018

(Fonte: Conjur)