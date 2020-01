Emissão de RG em Ji-Paraná beneficia moradores de outras cidades

O pecuarista Jeremias Cola, morador em Campo Novo de Rondônia, entrou para as estatísticas do Posto 7 do Instituto de Identificação Civil e Criminal de Rondônia (IICC), da Polícia Civil, em Ji-Paraná, ao proceder a solicitação da carteira de identidade, o Registro Geral (RG), dos dois filhos menores. O órgão, instalado no Tudo Aqui (Shopping Cidadão), acolhe pessoas interessadas em solicitar o RG de várias cidades rondonienses e até do Mato Grosso.

Acompanhado da esposa Ana Maria Silva Costa Coelho, Jeremias Cola recorreu ao IICC de Ji-Paraná para solicitar a emissão das carteiras de identidade dos filhos Maria Clara e Rhafael Cola, de 4 e 9 anos, respectivamente.

“No decorrer da viagem até Ji-Paraná fomos orientados em um hotel que os menores também necessitam de documento com foto. Por pouco não conseguíamos nem pernoitar para seguir a viagem com maior segurança”, disse Jeremias Cola, uma das razões que teve para dar entrada nos pedidos dos documentos dos filhos em Ji-Paraná.

O documento com foto já é uma exigência até nas escolas. “O garoto já é estudante. Esse ano pretendemos matricular a menina também. O RG é importante porque facilita a identificação das crianças”, pondera a mãe, Ana Maria, que viajou a Ji-Paraná para passar férias em família.

“O cidadão é atendido no mesmo dia e na mesma semana enviamos os dados colhidos à sede do IICC, em Porto Velho, para a confecção e assinatura do documento”, informou o responsável pelo setor no Tudo Aqui, Ari Ferreira Maurício, destacando que zerou a demanda da fila de espera que já chegou a e mais de duas mil pessoas em 2019.

Ari Ferreira ressalta que a média de atendimento diário é de 65 pessoas. “Temos registros de solicitações de RG de pessoas de várias cidades. Em dezembro passado, por exemplo, recepcionamos pessoas de Cuiabá e de Rondolândia, no Mato Grosso”, detalha Ferreira, enfatizando que no mesmo mês 21 pessoas de Ouro Preto do Oeste deram entrada no pedido de RG em Ji-Paraná.

No posto 7 do IICC é possível requerer a primeira via do documento de identidade gratuitamente do RG. A segunda via tem custo de 1,5 Unidade Padrão Fiscal (UPF). Ao dar entrada no pedido do documento, o período de espera do cidadão para retirá-lo é de 30 a 40 dias. O Tudo Aqui (Shopping Cidadão) funciona das 7h30 às 17h30, na rua Martins Costa, 249, bairro Vila Jotão.

Fonte: Secom – Governo de Rondônia -Texto: Paulo Sérgio – Fotos: Paulo Sérgio