Deputado Marcelo Cruz nega que usou recursos públicos em cirurgia estétic

No início da tarde desta quarta-feira (22) o deputado estadual Marcelo Cruz comunicou a imprensa de que já está tomando todas as medidas legais cabíveis e necessárias para esclarecer as denúncias supostamente infundadas de fraude em documentos e laudos que teriam sido usados para o reembolsado de despesas contraídas em procedimento cirúrgico de natureza estética.

De acordo com o deputado, ele passou por cirurgia estética necessária, mas afirmou que todas as despesas foram pagas com recursos particulares, conforme demonstram transferências bancárias de sua conta pessoal endereçadas ao médico responsável pelo tratamento.

O Parlamentar disse ainda que em relação as despesas que foram reembolsadas pela Assembleia, trata-se de outro procedimento, “não estético”, mais eletiva, que visou a intervenção cirúrgica urgente para correção de hérnia e desvio de septo que realizou, e cujo reembolso ocorreu dentro dos padrões da legalidade. “O que ocorreu na data de hoje foi uma lamentável execração pública quanto a minha pessoa, derivada de uma verdadeira confusão de informações lançadas na mídia, que não condizem com verdade, o que por certo será reparado pelas vias judiciais”. declarou o parlamentar.

Por fim, o deputado esclareceu que já se colocou à disposição da justiça e dos órgãos de controle e fiscalização para comprovar todas as despesas que teriam ocorrido. Marcelo Cruz finalizou afirmando que não autorizou nenhum tipo de reembolso médico que esteja fora das normas legais preconizadas pela Assembleia Legislativa de Rondônia.

Fonte:Assessoria de imprensa do deputado