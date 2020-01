Projeto revoga a lei que instituiu o Dia Nacional do Rodeio

O Projeto de Lei 6319/19 revoga a legislação que instituiu o Dia Nacional do Rodeio, a ser comemorado no dia 4 de outubro – data em que se comemora também o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. A lei foi sancionada no fim do ano passado.

O autor da proposta, deputado Fred Costa (Patriota-MG), lamenta que a atividade seja comemorada.

“Devemos repudiar os absurdos comemorativos criados para se ganhar dinheiro ou riso fácil em cima da dor e do sofrimento dos animais”, diz Costa.

Tramitação

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Fonte:camara.leg – Reportagem – Luiz Gustavo Xavier – Edição – Natalia Doederlein