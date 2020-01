Em Vilhena (RO), PRF apreende quase duzentos mil reais em espécie

Na tarde desta terça-feira (28), uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava fiscalizações na cidade de Vilhena (RO), apreendeu cerca de duzentos mil reais em espécie e prendeu os dois homens que transportavam o dinheiro.

O veículo ocupado pela dupla trafegava no km 1 da BR-364, quando foi abordado por policiais rodoviários federais, que, durante a verificação dos equipamentos obrigatórios do carro (como estepe e triângulo), notaram que o revestimento atrás do banco do passageiro havia sido modificado. No compartimento oculto, os agentes localizaram, em uma sacola, R$ 198.944,00 (cento e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais) em espécie.

Um dos indivíduos alegou trabalhar com manejo clandestino de madeira e ser o dono da quantia, afirmando que transportava o dinheiro escondido por temer ser assaltado em suas viagens entre os estados de Mato Grosso e Rondônia. Diante da não comprovação da origem lícita do dinheiro, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, onde será investigada a prática do crime de lavagem de capitais.

Fonte:PRF