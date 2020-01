CARTEIRA DE TRABALHO FÍSICA DEIXA DE EXISTIR A PARTIR DE MARÇO DESTE ANO.

A prefeitura de Presidente Médici informa que o Centro de Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, que funciona no CRAS, não irá mais emitir carteira de trabalho a partir de dois de março de 2020. O documento impresso será substituído pela carteira de trabalho digital em todo o país. A carteira de trabalho digital foi instituída pela lei federal 13.874/2019 e as agências de emissão não irão mais emiti-las a partir de 02 de março deste ano.

O novo documento já pode e será feito através do aplicativo para celulares: Carteira de Trabalho Digital, disponível nas plataformas IOS e ANDROID.

Se você já tinha a CTPS em formato físico você deve guardá-la. Ela continua sendo um documento para comprovar seu tempo de trabalho anterior. Mesmo com a Carteira de Trabalho digital podendo mostrar contratos de trabalho antigos (dos anos oitenta, por exemplo), é importante nesses casos conservar o documento original.

O que muda é que, daqui para frente, para todos os contratos de trabalho (novos ou já existentes), todas as anotações (férias, salário, etc) serão feitas apenas eletronicamente e você poderá acompanhá-las de qualquer lugar pelo aplicativo ou pela internet.

Fonte: Assessoria