Prefeito de Presidente Médici está internado no Hospital dos Acidentados em Cacoal

Depois de sofrer um acidente no seu sítio, o prefeito de Presidente Médici (RO), Edílson Alencar (PSDB) foi socorrido no hospital municipal, um neurocirurgião que estava no plantão e transferido para a realização de exames mais complexos no HCR de Ji-Paraná, distante em torno de 40 km de Médici.

Ainda durante a noite, o vereador Mário César divulgou a transferência do prefeito para um hospital de Cacoal, onde uma equipe de neurocirurgiões o aguardava.

Nesta manhã de sexta-feira, dia 31 de janeiro, o secretário de governo Wilson Guedes confirmou que o prefeito Edílson está internando no Hospital dos Acidentados e que ainda não foi confirmada ou descartada a realização de procedimentos cirúrgicos, como anunciado anteriormente por pessoas ligadas ao prefeito.

Um boletim médico deve ser divulgado a assessoria e parentes do prefeito ainda nesta manhã e possivelmente, no fim das primeiras 24 horas após a primeira informação.

Fonte:Nelson Salim