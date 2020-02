Em Vilhena/RO, PRF prende caminhoneiro por tráfico de drogas

Na manhã do último domingo (2), no município de Vilhena/RO, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização específica em caminhões, com foco na lei do descanso, visando a segurança viária e bem estar dos trabalhadores da estrada. na oportunidade, os agentes depararam com uma situação atípica em um dos veículos abordados. O disco de tacógrafo, que traz o registro de velocidade e tempo das viagens, informava que o motorista havia conduzido o caminhão por 28 horas ininterruptas, fato que despertou atenção dos policiais.

Em revista pormenorizada no automóvel, foram encontrados, em compartimento secreto, 300 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecidos como “rebite”, que têm seu uso proibido no Brasil e normalmente são utilizados para manter motoristas acordados por longos períodos de tempo.

Após afirmar ser o proprietário do ilícito, o caminhoneiro recebeu voz de prisão por tráfico de drogas (Art. 33 da lei 11.343/06), sendo conduzido à Polícia Judiciária para registro da documentação pertinente.

Fonte:Nucom.RO