Presidente Laerte Gomes garante R$ 1 milhão para mutirão de cirurgias de cataratas em Ji-Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), assegurou a liberação de R$ 1 milhão em emendas para a realização de cirurgias de cataratas em cerca de mil pacientes em Ji-Paraná, atendendo ainda aos moradores dos municípios vizinhos.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (4), após o presidente se reunir com o secretário estadual de Saúde (Sesau), Fernando Máximo, e o secretário chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves.

“São muitas pessoas que estão na fila, esperando a realização da cirurgia de catarata, para garantir que voltem a enxergar e a ter uma vida normal. Com esse investimento, esperando zerar essa fila, atendendo aos pacientes de Ji-Paraná e também dos municípios vizinhos”, explicou o parlamentar.

O mutirão de cirurgias deverá ser realizado no mês de julho, após todo o trâmite do processo de liberação dos recursos e com a Sesau organizando a execução do serviço. Além de Ji-Paraná, pacientes de Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Vale do Paraíso, Teixeiropólis, Urupá, Ouro Preto e distritos.

O chefe da Casa Civil assegurou que o Governo irá dar celeridade na liberação da emenda, por entender o alcance social da medida. “O presidente Laerte demonstrou preocupação em atender aos pacientes acometidos de catarata e que precisam realizar a cirurgias e o Governo vai fazer a sua parte, liberando o recurso destinado pelo parlamentar”, completou Gonçalves.

Fernando Máximo ressaltou que a realização de mutirões de cirurgias envolve planejamento e recursos, mas que o resultado para os pacientes é o grande foco de ações desta natureza.

“Vamos envidar todos os esforços para atendermos ao máximo de pacientes. Com esse montante de recursos que o presidente Laerte está destinando, a nossa expectativa é de atendermos em torno de mil pacientes, valendo salientar que muitos deles precisam operar os dois olhos”, acrescentou Máximo.

O presidente Laerte Gomes agradeceu aos secretários pela celeridade em atender ao pleito, e disse que a grande preocupação deve sempre ser atender às pessoas. “Cuidar das pessoas é a grande missão do homem público. Esse tem sido o nosso compromisso e quero reafirmar a nossa disposição em atuar em parceria com o Governo, com os municípios e entidades, para levar benefícios para a nossa população. Com essa nossa ação, em julho, a fila de espera por cirurgias de cataratas em Ji-Paraná e região deverá ser zerada”, concluiu.

Fonte:Decom-ALE/RO – Texto: Eranildo Costa Luna