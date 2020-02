UNIR DE PRESIDENTE MÉDICI IRÁ TER UM CENTRO DE PISCICULTURA PRÓPRIO.

Mais de R$ 1 milhão de reais serão investidos para a construção de um Centro de Piscicultura no Campus da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Presidente Médici. Graças a uma indicação do Senador da República, Acir Gurgacz, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Prefeitura recebeu na última quinta-feira, um extrato de contrato no valor de R$ 1.201.784,32.



O prefeito Edilson Alencar não se opôs à liberação do recurso, e se abdicou de investimentos em outras áreas do município para que a instituição pudesse receber este investimento. Segundo o prefeito Edilson Alencar, esse investimento irá favorecer não só os acadêmicos do curso de Engenharia de Pesca, como também as políticas públicas de apoio e fomento a piscicultura em todo o Estado.