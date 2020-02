SERVIDORES DO HM RECEBEM CAPACITAÇÃO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E INFECÇÃO HOSPITALAR

No último sábado 01/02, as servidoras que compõem a equipe de limpeza do Hospital Municipal de Presidente Médici, receberam uma capacitação sobre Higienização e Desinfecção Hospitalar. A enfermeira Halini, foi quem ministrou o curso.

A capacitação aconteceu por meio da Comissão de Infecção Hospitalar – CCIH, que são os responsáveis pelo controle das infecções hospitalares. A comissão é composta por nove profissionais, que variam entre, Médicos, Enfermeiras, Bioquímico, Técnico de Enfermagem e Farmacêutico. No treinamento, as servidoras aprenderam as técnicas corretas de higienização e desinfecção hospitalar, além de princípios, estatísticas, categorias e classificação das áreas hospitalares.