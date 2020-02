Jovem foi morto após ameaçar falar sobre relacionamento amoroso com suspeitos

A morte do jovem Luiz Fernando França Pereira, de 20 anos, foi esclarecida e os envolvidos presos nesta quinta-feira (6), segundo explicou a delegada Leisaloma Carvalho, da Delegacia de Homicídios da Capital. A motivação, seria por causa da orientação sexual da vítima. Três suspeitos de participação no crime, ocorrido em outubro do ano passado, foram presos e Wilken Soares Mendonça, 23 anos está foragido.

De acordo com a delegada Leisaloma Carvalho, as investigações apuraram que a vítima e os envolvidos se conheciam. O crime teria sido motivado pela orientação sexual de Luiz, que teria um relacionamento amoroso com parte dos envolvidos, e a vítima comentou que iria falar a respeito do caso. Os suspeitos não queriam que isso fosse revelado e resolveram matar o jovem. Os policiais apuraram ainda, que Wilken, que era namorado da vítima, também teve participação no crime.

No dia do assassinato, Luiz foi atraído para o local e morto a facadas. Agora, os policiais trabalham para individualizar a conduta de cada um dos envolvidos no crime.

Durante a ação para prender os suspeitos, os policiais prenderam três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, foram encontradas várias porções de cocaína e crack.

Agora, a Polícia pede ajuda da população para localizar e prender o foragido Wilken Soares Mendonça. Qualquer informação pode ser repassada através do 197 da Polícia Civil. Não precisa se identificar.