Inovação: Sedam e Escola do Legislativo discutem parceria

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e a Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, formatam parceria para facilitar o atendimento à população. O secretário Davi Machado de Alencar e o diretor geral da Escola, Fábio Ribeiro, estiveram reunidos nesta semana, no Palácio Rio Madeira discutindo sobre a possibilidade de oferecer um atendimento, ainda, mais rápido e eficiente na área ambiental.

A escola terá a responsabilidade de aplicar cursos relacionados ao meio ambiente a assessores dos deputados, por exemplo, sobre os procedimentos que a comunidade deve cumprir tanto na área urbana como na rural.

É grande o número de pessoas que buscam informações e apoio técnico e legal sobre a questão ambiental com os deputados e seus assessores. Com as informações disponibilizadas nos sites da Sedam e dos parlamentares, a comunidade e assessores dos deputados terão mais facilidade, segurança e celeridade sobre os procedimentos ambientais, que devem ser respeitados em suas propriedades.

A pauta foi discutida amplamente entre Davi, Fábio e assessores da Sedam e, após a elaboração de um projeto simples, mas objetivo será levado à Mesa Diretora da Assembleia, direção da Escola e da Sedam, para que sejam analisados. Caso os cursos sejam aprovados, serão aplicados numa parceria da maior importância para preservar o meio ambiente orientando a comunidade.

Fonte: Assessoria