Homem viaja mais de 500 km embaixo de ônibus de Rio Branco à Porto Velho

O fato inusitado aconteceu durante o itinerário de um ônibus, que saiu de Rio Branco (AC) por volta das 22h, até a cidade de Porto Velho, onde chegou as 05h30 desta segunda-feira 10. Um homem viajou cerca de 505km durante 8h, em cima do suporte do truck de um ônibus, ou seja, debaixo do ônibus, enfrentando frio e calor, a própria vida em risco.

O que chama muito a atenção, é que, mesmo o ônibus parado por cerca de 1h na balsa, que liga os dois Estados, ele não saiu debaixo, permaneceu quieto, sem que qualquer pessoa percebesse, sem falar da quantidade de buracos enfrentados.

O homem só foi percebido quando o ônibus parou na rodoviária de Porto Velho, para o desembarque, às 05h30, e a surpresa, o mesmo saiu debaixo do ônibus, causando espanto no motorista, trabalhadores e gente que assistia a cena.

A empresa sensibilizada e preocupada, enviou o homem de volta para Rio Branco, sem custos.

Fonte:rondoniatual