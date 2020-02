Polícia Militar de Rondônia realiza ciclo de palestras sobre a Nova Lei de Abuso de Autoridade

O subcomandante geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, coronel PM Rildo José Flôres, palestrou na manhã de quarta-feira (12) aos policiais militares do 4º e 10º Batalhões, de Cacoal e Rolim de Moura. A palestra, ministrada no auditório da faculdade Unesc em Cacoal, abordou a Nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº13967 de 2019, dentro da perspectiva do policial militar.

Em sua fala, o subcomandante-geral da Polícia Militar fez um apanhado geral sobre a Lei de Abuso de Autoridade, sanando todas as dúvida da tropa, levando mais conhecimento aos policiais militares.

Para o comandante do 4º Batalhão, major PM José Carlos França, a palestra desta quarta-feira mostra a preocupação da Polícia Militar em debater junto à tropa, temas de grande importância e relevância. “A PM tem um programa de instrução e a cada nova atualização da legislação o assunto é abordado dentro do âmbito militar. Esta nova lei foi uma mudança substancial e que requer toda a atenção dos servidores públicos e também dos policiais militares. Neste momento estamos tendo a oportunidade de receber essa atualização direta por parte do nosso subcomandante, o coronel PM Rildo, especialista na área e isso nos trás tranquilidade”.