Bandeira oficial da Assembleia será hasteada pela primeira vez nesta terça-feira em ato cívico

Com a presença do governador do Estado, Marcos Rocha e de outras autoridades, a Assembleia Legislativa realiza na manhã desta terça-feira (18), o ato cívico de introdução da bandeira oficial do Poder Legislativo de Rondônia. Escolhida através de concurso público, será a primeira vez que a bandeira será hasteada.

O marco na história do Legislativo rondoniense foi destacado pelo presidente da Assembleia, Laerte Gomes (PSDB). “A Casa de Leis realizou um trabalho sério e criterioso para definir nosso símbolo, que começa a ser utilizado de forma oficial a partir desta terça-feira. Agradecemos a todos os participantes do concurso realizado no ano passado e mais uma vez parabenizo o vencedor e agradeço a participação de cada inscrito que enviou seu trabalho para a disputa que marcou nossas comemorações em alusão aos 36 anos da nossa Constituição Estadual no ano passado”.

A bandeira escolhida por uma comissão especial formada na Assembleia Legislativa foi criada pelo designer Valdiele Aparecido Martins Dutra, que explicou a imprensa a arte. “É uma homenagem a nossa natureza, aos nossos elementos naturais. As cores são todas do meio ambiente. O verde da floresta, o amarelo dos recursos minerais, o azul representa nossas águas e o céu e o branco representa um papel em branco, que é nosso futuro”, explicou.

Para o deputado Ismael Crispin (PSB), que coordenou os eventos realizados em 2019 e que culminaram com a escolha da bandeira, o momento é especial, de orgulho e felicidade. “Tive a honra, juntamente com os demais colaboradores que atuaram nessa programação, de a oportunidade única e histórica de sermos partes atuantes na escolha de nosso símbolo, de nossa representatividade, de nossa bandeira.”, disse, destacando ainda que com certeza a bandeira inspirará sentimentos de civismo na Casa de Leis.

O ato cívico desta terça-feira acontece a partir das 7h30 na Assembleia.

Fonte: Decom e Diego Queiroz-ALE/RO