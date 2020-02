Junto com crianças, duas mulheres são presas na rodoviária de Vilhena, levando mais de 6 kg de cocaína para Cuiabá

Duas mulheres, de 19 e 31 anos, foram presas na madrugada da sexta-feira, 21, no Terminal Rodoviário de Vilhena, por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Elas estavam em um ônibus que saía de Rondônia e transportavam cocaína para a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Além disso, estavam com três crianças.

O Núcleo de Inteligência passou para a Polícia Militar a informação de que um ônibus com uma passageira transportando drogas chegaria à rodoviária por volta de 1 hora da manhã.

Quando a polícia parou o ônibus, encontrou a suspeitas e, em suas malas, estavam aproximadamente 6 quilos e 300 gramas de cocaína. Elas confessaram que a droga seria levada para Cuiabá, e uma delas disse que o esposo cumpria pena por tráfico no Mato Grosso.

O Conselho Tutelar também foi chamado, tendo em vista que com as mulheres estavam três crianças, sendo uma de 7 meses, e as outras duas de 3 e 4 anos. Em seguida, elas receberam voz de prisão e foram levadas para a Unisp (Unidade Integrada de Segurança Pública), onde a ocorrência está registrada.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Jéssica Chalegra