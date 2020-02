Após roubo em Ouro Preto suspeitos são localizados na BR 364 sentido Jaru e um é baleado

O fato aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira 27, após o roubo de uma motocicleta Honda Pop 100 vermelha em Ouro Preto do Oeste.

Ao fazerem deslocamento pela BR 364 sentido município de Jaru, no intuito de localizar os suspeitos, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com dois indivíduos trafegando em duas motocicletas onde confirmaram que uma delas se tratava da Pop roubada.

Diante das suspeitas os policiais informaram a Central de Operações de Ouro Preto e Jaru solicitando reforço para realizarem o cerco.

Porém o piloto da motocicleta Pop reduziu a velocidade e percebendo a presença da PM se jogou para fora do acostamento tentando a fuga pelo mato.

Ao fazerem o desembarque os policias militares deram voz de parada para que o indivíduo saísse do mato com as mãos para cima. Nesse momento o suspeito levantou-se e apontou a arma para a guarnição que diante do iminente perigo realizou disparos contra o mesmo.

Diante da situação o corpo de bombeiros foi acionado e após os primeiros socorros encaminharam o suspeito até o hospital, mas já se encontrava em óbito.

O indivíduo foi identificado através de uma cópia de CPF e uma ocorrência policial em Jaru, como Fábio Cardoso de Moura.

Na carteira de Fábio os policias encontraram 02 CRLVs de duas motocicletas registradas no município em Jaru. A arma encontrada e utilizada pelo suspeito na prática de roubos se tratava de uma pistola de cor preta, de Air Soft (réplica de arma de fogo).

O outro motociclista fugiu em alta velocidade pela BR 364 sentido município de Jaru e segundo informações era irmão do suspeito que veio a óbito.

Após a checagem dos CRLVs a polícia localizou um dos proprietários e o mesmo informou que havia emprestado a motocicleta para o irmão de Fábio que alegou que iria até o município de Ouro Preto do Oeste na data do dia 26, comprar uma motocicleta.

