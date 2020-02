Divulgado retrato falado de estuprador que atacou em escola; ajude a divulgar

Quem reconhecer o criminoso pelas imagens divulgadas ou tiver qualquer informação que possa levar até o paradeiro do homem, pode denunciar para a Polícia Civil ligando no 197. Não precisa se identificar.

Segundo a delegada que investiga o caso, Adrian Viero, as investigações avançaram e agora a Polícia precisa da ajuda da população para identificar o suspeito. “A ajuda da população é muito importante para que a gente consiga chegar até essa pessoa. Qualquer informação que chegar até nossa delegacia, será apurada pelos policiais seja ela qual for. A população não precisa ter medo de denunciar porque nós não identificamos ninguém”, disse a delegada.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) divulgou na manhã desta sexta-feira (28) o retrato falado do homem acusado de ter estuprado uma criança de 9 anos na manhã do dia 14 deste mês. O criminoso se passou por um amigo da mãe da vítima e levou a criança da Escola Municipal Estela Compasso, localizada no Bairro Marcos Freire, na Zona Leste da Capital.

O caso



A mãe da criança relatou que a filha foi abordada pelo criminoso assim que ela chegou na escola. “Ele começou a fazer perguntas íntimas para minha filha, disse pra ela que era meu amigo, que estava me devendo um dinheiro e que eu o teria mandado busca-la na escola”.

Mesmo desconfiada, a criança acabou indo com o criminoso. No meio do trajeto, o homem, que estava em uma motocicleta Honda Biz, de cor vinho, mudou o caminho e levou a menina para uma casa abandonada, no Bairro Porto Cristo.

No local, o homem começou a fazer várias perguntas para a vítima e passou a mão nas partes intimas da criança. Nesse momento, a menina começou a chorar e pedir para ir embora.

Como a criança não parava de chorar e pedia para ir embora, o homem acabou levando-a de volta para a escola e fugiu. Questionada pela professora por que estava chegando atrasada na aula, a vítima relatou o ocorrido e a Polícia Militar foi acionada. Diligencias foram feitas, mas o homem não foi encontrado.

Policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente iniciaram as investigações para tentar identificar e localizar o criminoso. Câmeras de segurança registraram parte do percurso do estuprador com a vítima na garupa da motocicleta.

As imagens também registraram o momento em que o criminoso chega na escola e sai com a criança disfarçadamente.

Fonte:rondoniagora