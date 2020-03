Site do Ministério da Saúde cai. Dúvidas podem ser tiradas pelo 136

O site do Ministério da Saúde caiu na tarde de hoje (12). Nesta semana, representantes do órgão já haviam dito que o número de acessos cresceu bastante desde o início da epidemia do novo coronavírus (Covid-19). A página é uma das principais fontes de informação sobre o vírus, métodos de prevenção e o estágio de sua disseminação no país.

Pessoas que desejarem tirar dúvidas sobre o tema podem recorrer ao sistema telefônico do ministério. Pelo número 136 é possível acessar o serviço de informações, dentro qual há uma opção específica sobre o Covid-19.

A assessoria do Ministério da Saúde informou à Agência Brasil que a equipe do órgão trabalhar para restabelecer a página.