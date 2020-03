Homem que estuprou a filha de 13 anos é pai do bebê que ela esperava

O resultado do exame de DNA divulgado na última sexta-feira (31), que foi realizado entre Tomé Silva Faba, de 36 anos, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, Ketelen da Silva Faba, de 13 anos, e o bebê fruto do abuso sexual, confirmou que o suspeito, que além de ser avô, também é o pai da criança. As informações são do Em Tempo.

A filha de Tomé morreu no dia 11 de dezembro, por complicações na gestação. O crime aconteceu na comunidade Santa Maria do Iguapó Grande, na Zona Rural de Coari, (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o resultado agrava o crime de Tomé que agora, além de ser denunciado por estupro de vulnerável, ainda terá o agravante por morte.

A polícia informou que os abusos sexuais aconteciam quando a adolescente era convidada para pescar com o pai. Tomé se entregou à polícia no dia 19 de dezembro de 2019, acompanhado de uma advogada e teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e, desde então, permanece na Unidade Prisional de Coari. O Inquérito Policial (IP) do caso já foi remetido à Justiça.

Fonte:meionorte