Polícia Civil deflagra operação Arca de Noé 2

Nesta quinta-feira, 12/03, a Polícia Civil deflagrou a operação Arca de Noé 2, em continuidade a primeira fase da operação que aconteceu em fevereiro desse ano e abrangeu naquela oportunidade os municípios de Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho, concluindo com êxito em prender mais de dez contraventores em flagrante somente em Ariquemes. Segundo Dr. Rodrigo Duarte, Delegado Regional de Polícia Civil em Ariquemes, que comandou a operação, a determinação veio da Direção Geral da Polícia Civil no Estado e o objetivo é de coibir a prática da jogatina, sufocando o ato ilegal de Jogo do Bicho em Ariquemes e no Estado de Rondônia. Estiveram empenhados nessa fase da operação vinte e seis agentes, sendo que até o fechamento dessa matéria já haviam seis prisões efetuadas e apreensões de materiais utilizados na prática ilícita, ainda havendo possibilidade de mais prisões. Inclusive já havia ocorrido entre as prisões a recondução de infratores que já haviam sido conduzidos na primeira fase da operação, o que irá repercutir no ato da lavratura do termo circunstanciado, inviabilizando a aplicação do instituto da Transação Penal. Segundo o Delegado, a prática da Contravenção Penal de Jogo do Bicho se torna “pano de fundo” para uma série de crimes mais complexos, estando associada à prática de crimes de outro nível mais elevado. Dr. Rodrigo finalizou ressaltando que duas fases dessa operação já ocorreram em curto espaço de tempo, e conforme determinações superiores, demais fases não estão descartadas.

