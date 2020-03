Tambaqui conquista paladar em São Paulo

A degustação do Tambaqui é um dos atrativos do espaço destinado ao estado de Rondônia na feira internacional de alimentação Anufood Brazil, aberta oficialmente nesta segunda-feira, 09, em São Paulo. O evento segue até quarta-feira com 11 pavilhões internacionais, além de expositores individuais de 24 países.

A Anufood Brazil é versão brasileira da feira alemã Anuga, considerada o maior evento mundial do setor. Em sua 2ª edição no Brasil, o evento integra dez segmentos importantes do mercado entre eles bebidas, carne, laticínios e orgânicos, e reúne profissionais de estabelecimentos do food service (bares, restaurantes, hotéis, etc), distribuidores, atacadistas e supermercadistas.

TAMBAQUI

O espaço destinado para a promoção de produtos rondonienses conta com a parceria do Governo do Estado, através da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi) e o PROFAZ do Tribunal de Contas de Rondônia, com o apoio de empresas privadas e entidades de classe como a Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (ACRIPAR).

Como parte da estratégia para divulgar o Tambaqui de Rondônia, um espaço para degustação dessa iguaria foi planejado pelo frigorífico Zaltana e tem chamado a atenção dos visitantes. “Quem prova quer saber onde encontra esse pescado para adquirir e levar pra casa”, explica o piscicultor vice-presidente da ACRIPAR Edson Sápiras.

Sápiras destaca que a participação na Anufood Brazil possibilita o contato com grandes atacadistas com o objetivo de ampliar a comercialização do pescado rondoniense.

O Superintendente da SEDI, Sérgio Gonçalves, também enfatiza a importância de divulgar os potenciais econômicos de Rondônia para o Brasil e o mundo. “Estamos abrindo fronteiras para os produtos de Rondônia. Esperamos fazer bons negócios e fomentar a nossa economia”, destaca.

Fonte:Assessoria Comunicação