Coronavírus: Governo suspende aulas em Rondônia

O secretário da Educação, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu anunciou na manhã desta segunda-feira (16) que um decreto do Governo vai suspender as aulas da rede pública em todo o Estado por até 30 dias, em razão do avanço do Coronavírus. Inicialmente serão acatados 15 dias de suspensão, mas se houver confirmação de casos, haverá uma nova prorrogação.

A decisão vale a partir de terça-feira (17). O governador Marcos Rocha irá editar decreto nas próximas horas.

A informação foi repassada durante coletiva com autoridades da saúde. Segundo Suamy Vivecananda, apesar da autonomia das esferas estadual, municipal e rede privada, ele acredita que escolas particulares e até faculdades devem seguir a mesma regra.

Fonte:rondoniagora