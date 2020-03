Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e Setur apresentam Projeto Cidade Limpa em prol do Turismo Sustentável e Meio Ambiente

Contribuir para o fortalecimento do Turismo em Rondônia através da conscientização e preservação do meio ambiente, esse é o objetivo do projeto Cidade Limpa em prol do Turismo Sustentável e Meio ambiente, apresentado na manhã de sexta-feira (13), na Sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio/RO. O projeto desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac juntamente com o Governo do Estado, através da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, será realizado inicialmente no município de Candeias do Jamari, onde ficam localizadas diversas belezas naturais e pontos turísticos.

Na ocasião, o presidente em exercício do Sistema Fecomércio, Gladstone Frota destacou que o projeto Cidade Limpa será realizado em três etapas: Jornada Educativa, Jornada Ecológica e Mutirão de Limpeza com a participação de toda comunidade escolar, professores e alunos, empresários e população em geral, através de atividades que tratem da preservação do município. Gladstone ressaltou ainda a experiência positiva e o sucesso alcançado no distrito de Jaci-Paraná, o que resultou na expansão do projeto para outras localidades. “Agradecemos aos parceiros e, em especial, ao Governo do Estado, que através da Setur tem andado de mãos dadas conosco em ações de fomento ao turismo,” pontuou.

O superintendente da Setur, Gilvan Pereira afirmou que o turismo possui um potencial muito grande em Rondônia, citando as experiências das cidades de Bonito e Nobres, onde a receita municipal dobrou, em poucos anos, com o turismo. “Compreendemos que este é um projeto necessário em todo o estado. Por isso é imprescindível envolver toda a sociedade nesse assunto tão importante que é o turismo sustentável e construir o que se chama de governança”.

Já o secretário municipal de Educação de Candeias do Jamari, José Ramos de Mello, disse que o projeto é um grande desafio. “É uma oportunidade no momento atual e possui o mérito de trabalhar para o futuro, trabalhar a partir da criança, uma vez que a criança que aprende na escola leva para o pai, a mãe e toda família”. Já o Tenente do Batalhão de Polícia Ambiental, Danilo Melo, afirmou que “Isto é um sonho, mas, um sonho que não se sonha só na medida em que se está juntando forças para tornar a cidade de Candeias mais limpa e fortalecer o turismo”. Na ocasião, o prefeito de Candeias, Lucivaldo Fabrício destacou os inúmeros rios e balneários de Candeias, reafirmando a necessidade de unir a cidade em torno de um projeto de sua limpeza e de seu embelezamento para fortalecer o setor turístico. “Agradecemos aos parceiros pelo apoio. Esta não é uma ação política e sim a união de todos por uma Candeias melhor e um turismo forte”, finalizou.

A reunião teve a presença do conselheiro José Nilson de Oliveira, consultora da presidência, Cileide de Macedo, diretor de programas sociais do SESC João Daniel e a diretora administrativa e financeira do SENAC, Giselle Araujo dos Santos e do superintendente estadual de Turismo, Gilvan Pereira. Também participaram do encontro a secretária de Meio Ambiente, Márcia Teixeira, a secretária de Cultura, Ivanilde de Araújo Lima, os vereadores Zilmar Lima Domingos Batista e Raimundo de Assis Teixeira, além do cabo Hilber Aparecido de Oliveira, do Batalhão de Polícia Ambiental.

O projeto Cidade Limpa em prol do Turismo Sustentável e Meio Ambiente tem previsão para ser executado em Candeias do Jamari ainda no primeiro semestre deste ano.

Fonte:Comunicação Fecomercio