Atendimento ao público é suspenso no Palácio Rio Madeira, Tudo Aqui e Sine

Seguindo a orientação do Decreto nº 24.871 de 16 de março de 2020, estabelecendo emergência no âmbito da saúde pública pelo período de 180 dias no estado de Rondônia, estão suspensas por 15 dias o atendimento ao público nas unidades do Tudo Aqui, Palácio Rio Madeira e Sistema Nacional de Emprego (Sine) . Essas medidas são necessárias para evitar a propagação decorrente do novo coronavírus, Covid-19.

TUDO AQUI

Os atendimentos no Tudo Aqui, Capital, interior e unidade móvel, estão suspenso a partir da quarta-feira (18), e ficaram suspensos pelo período de 15 dias, prorrogáveis por iguais períodos, ao atendimento e o acesso ao público nas unidades de atendimento.

De acordo com informações da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), o atendimento na unidade do Porto Velho Shopping será efetuado somente pela Polícia Federal, o qual estará atendendo exclusivamente o serviço de emissão de passaporte emergencial.

O acesso aos edifícios será limitado apenas aos servidores para atividades internas seguindo às da Portaria 128/ASS/SUGESP/2020, prevista para ser publicada ainda hoje.

PALÁCIO RIO MADEIRA

Na terça-feira (17) o atendimento ao público do Palácio Rio Madeira, o complexo administrativo do governo de Rondônia também foi suspenso. Permanecendo somente o trabalho interno para alguns servidores.

Conforme prever o Decreto nº 24.871/2020, fica a cargo do responsável da pasta elaborar o regime de trabalho por escala de plantão ou home office de acordo com a conveniência e a peculiaridade de cada órgão.

A Sugesp, responsável pela administração do Palácio Rio Madeira adotou medidas de prevenção utilizada pela Organização Mundial de Saúde, orientando ao servidore a utilizar de forma adequada do álcool em gel e a lavagem das mão com água e sabão.

As limpeza das catracas e elevadores é feita periodicamente.

SINE

No Sistema Nacional de Empregos (Sine) os atendimentos foram suspensos na terça-feira (17) nos dez postos de atendimento Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Vilhena , Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno e Porto Velho.

Segundo informações da coordenação do Sine, os trabalhos administrativos estão mantidos e os servidores que fazem o atendimento ao público foram dispensados.

O governo de Rondônia pede a compreensão da população e mantém os serviços essenciais, que são saúde e segurança pública.

Fonte:Governo de Rondônia