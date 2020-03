Coronavírus: Veja os serviços que foram afetados após decretação da situação de emergência em Rondônia

Após o Governo do Estado anunciar várias medidas e enfrentamento ao Coronavírus, entre elas a situação de emergência, vários órgãos públicos, municípios, escolas e faculdades particulares se manifestaram sobre as ações para evitar a doença.

O último balanço da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) mostra que ainda não há nenhum caso confirmado, mas 51 estão em investigação.

Veja o que decidiram órgãos, municípios e empresas



Estado



Aulas suspensas por 15 dias, quando será analisado o cenário para saber a necessidade de prorrogação por mais 15 dias.

As visitas em presídios estão mantidas, mas com restrições.

As unidades de saúde do estado também instituíram mudanças quanto a visitas como medidas de prevenção da Covid-19.

Atendimento em órgãos do Governo estão suspensos

Tudo Aqui e Sine também com atendimento suspenso.

Assembleia Legislativa



A Casa de Leis de Rondônia restringiu por 30 dias o acesso de pessoas e suspendeu audiências públicas, homenagens e sessões solenes para evitar a disseminação da Covid-19.

A Escola do Legislativo também suspendeu a programação de cursos. Todas as aulas que estavam previstas para começarem neste mês, serão repostas no retorno dos trabalhos que está previsto para acontecer apenas no dia 3 de abril.

Tribunal de Justiça



Decidiu pela suspensão de prazos processuais, redução de expediente, restrição de acesso às unidades, adoção de regime de revezamento de servidores e a instituição de home office.

Os servidores e magistrados considerados do grupo com maior risco de agravamento da doença, como maiores de 60 anos e pessoas com doenças imunossupressoras, devem ficar em casa.

Ministério Público



Reduziu horário de funcionamento de 7 às 13 horas, no período de 19 de março a 18 de abril.

Proibiu a entrada de menores, enquanto vigorar as medidas preventivas, de crianças até 12 anos incompletos.

Justiça do Trabalho



Suspendeu o atendimento presencial ao público externo, audiências e sessões presenciais nos estados de Rondônia e Acre e até o dia 7 de abril.

Também estão suspensas as sessões judiciárias e administrativas de 2º grau, as perícias judiciais, as praças e leilões presenciais e a execução de trabalhos externos pelos Oficiais de Justiça, exceto em casos urgentes.

Prefeitura de Porto Velho



Prefeito decretou situação de emergência, suspendeu por 15 dias alvarás de funcionamentos de boates, teatros, cinemas, danceterias, academias e estabelecimentos de entretenimento de ambiente fechado. O horário de funcionamento do shopping foi alterado, passando a funcionar entre 12 e 21 horas (20 horas para lojas).

Recomendou que entidades religiosas suspendam os encontros por tempo indeterminado.

Os supermercados ou outros estabelecimentos que revendam gêneros alimentícios foram autorizados a funcionarem até 24 horas por dia no período de 90 dias.

Entre medidas administrativas, ficam suspensas também por 15 dias o acesso público à órgãos da Prefeitura. Crianças não poderão entrar por 90 dias.

As visitações ao Parque Natural (antigo parque Ecológico) e ao Parque Adelino da Silva (antigo Parque Circuito) também estão temporariamente suspensas.

As bibliotecas Francisco Meireles e Viveiro das Letras foram incluídas no plano de contingência contra o risco de proliferação do Coronavírus e, por isso, suspendeu o atendimento ao público, mantendo apenas serviço interno até 30 de março.

Municípios



Assim como o Governo do Estado, vários municípios já informaram que estão suspendendo as aulas e alguns programas por 15 dias. São eles: Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena, Presidente Médici, Pimenta Bueno, Jaru, Alvorada do Oeste, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Cacoal, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Nova União, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Santa Luzia do Oeste, São Felipe do Oeste, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Ouro Preto do Oeste,

Educação superior



A Universidade Federal de Rondônia (Unir) informou que irá suspender as atividades letivas a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março até o dia 12 de abril. Ficaram mantidas as atividades administrativas, adotando-se os cuidados sugeridos pelas autoridades de saúde e ressalvados os casos elencados na Ata de Reunião do Grupo de Trabalho, anexa a este comunicado.

A Faculdade Católica de Rondônia suspendeu as atividades presenciais da graduação e da pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) entre os dias 17 de março e 5 de abril. O andamento das atividades docente, administrativa e operacionais serão preservadas, até nova avaliação.

A Faro também suspendeu as aulas, a partir desta terça-feira (17), por 15 dias corridos. As atividades administrativas serão mantidas normalmente.

O Centro Universitário Aparício Carvalho – Fimca – também suspendeu as atividades letivas temporariamente, mas serão mantidas as aulas na modalidade EaD.

O Centro Universitário São Lucas suspendeu as atividades presenciais no período de 17 a 21 de março. A partir de 23 de março, até 4 de abril, serão realizadas aulas teóricas remotas no ambiente virtual de aprendizagem.

Instituto Federal



O Instituto Federal de Rondônia (Ifro) também tomou medidas emergenciais contra o Coronavírus e decidiu suspender as aulas a partir do próximo dia 18. O atendimento público também foi afetado.

Eventos



O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (Cosems-RO) cancelou o 8º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, previsto para ocorrer em Porto Velho, nos próximos dias 19 e 20 de março de 2020.

Comércio

Após a confirmação de vários casos suspeitos de Coronavírus em Rondônia, aumentou a procura por álcool em gel e máscaras, que auxiliam na prevenção da doença, e praticamente já não é possível encontrar esses itens no comércio local.

Com isso, começou a circular nas redes sociais um possível fechamento do comércio, desmentido pela diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio) na tarde desta segunda-feira

Igrejas

A Igreja Católica anunciou a suspensão de missas na cidade.

