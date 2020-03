Casos suspeitos de Coronavírus aumentam para 84 em 11 municípios de Rondônia; 51 são em Porto Velho

Aumentou consideravelmente o número de casos suspeitos de Coronavíris em Rondônia, segundo boletim divulgado no final da tarde desta quinta-feira (19) pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Até o dia anterior havia 51 casos suspeitos em cinco municípios. Agora já são 84 casos suspeitos em 11 cidades rondonienses.

Confira os dados:

51 em Porto Velho

08 em Ariquemes

08 em Ji-Paraná

05 em Vilhena

03 em Cacoal

03 em Ouro Preto do Oeste

02 em Pimenta Bueno

01 em Espigão do Oeste

01 em Jaru

01 em Nova Brasilândia do Oeste

01 em Santa Luzia do Oeste

Desde esta quinta-feira, o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen/RO) começou a realizar os exames específicos para o novo Coronavírus. Os kits enviados pelo Governo Federal pra detectar a doença chegaram no dia anterior.

Fonte:rondoniagora