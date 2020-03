CORONAVÍRUS JI-PARANÁ – MAIS DE 300 PESSOAS PARA COMPRAR ÁLCOOL EM GEL

Mais de 300 pessoas se aglomeração nas proximidades de uma empresa do ramo de limpeza, que estava inaugurando suas instalações nesse município. A ‘corrida’ pelo produto aumentou após a prefeitura do município, através da Assessoria de Comunicação ter anunciado, oficialmente, na noite anterior o primeiro caso de Coronavírus vias meio de comunicação e rede sociais.

Para chamar atenção dos consumidores, a empresa decidiu ofertar grande estoque de álcool em gel, fazendo com que as pessoas fossem até a empresa para tentar assegurar algumas unidades, já que o referido produto é considerado um dos usos mais forte contra a contaminação do Coronavírus.

Informações preliminares são que a empresa estaria vendendo o Álcool em Gel pelo valor de R$ 9.00, com limite de duas unidades, por pessoas. Mesmo com o número de pessoas, calculada em 300, a entrada no estabelecimento era de apenas cinco, por vez. A Polícia Militar teria sido acionada para averiguar a situação, tendo uma das guarnições estado no local, mas, logo se ausentou. No total, foram disponibilizados sete mil unidade de Álcool Gel 70, com lite de duas unidades por pessoa

Fonte:Diário da Amazônia