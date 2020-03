Ji-Paraná fecha comércio e libera abertura apenas de empresas ligadas à saúde, alimentação e locomoção

Após confirmação do primeiro caso de Coronavírus em Rondônia, o Município de Ji-Paraná adotou uma série de medidas para manter as pessoas em casa. Já a partir deste sábado (21), diversas atividades públicas e comerciais estão suspensas na cidade. As medidas suspensivas temporárias, anunciadas pelo prefeito Municipal, Marcito Pinto (foto), durante coletiva com a imprensa, tem como finalidade de manter as pessoas em casa, reduzindo assim o risco de contágio e disseminação do Coronavírus (Covid-19). Participaram da coletiva o Secretário Municipal de Saúde, Rafael Papa, e a Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, Ana Maria Santos.

O decreto normatizando e estabelecendo as novas regras será publicado no Diário Oficial do Município, na edição desta sexta-feira (20).

Estarão funcionando normalmente os estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, serviços de saúde pública e particular como farmácias, laboratórios e demais prestadores de serviços de saúde, postos de combustíveis, serviços de Delivery, distribuidora de água e gás, serviços funerários, clínicas veterinárias, padarias (desde que não haja o consumo de alimentos no local), distribuidora de produtos saneantes domisanitárias de limpeza e higiene pessoal.

Estão suspensos temporariamente por 15 dias, o funcionamento do comércio em geral varejista e atacadista, correspondentes lotéricos, bares, lanchonetes, feiras livres de qualquer natureza, galerias e similares, restaurantes, cinemas, academias, estabelecimentos de entretenimento de ambiente fechado, atividade religiosa com evento presenciais, clubes associação, salão de estética e beleza, pet shop, lojas comerciais, shopping e loja de conveniência.

Também estão suspensos os atendimentos internos nos bancos, instituições financeiras e cooperativa de créditos. Estes estabelecimentos deverão manter os serviços de caixas eletrônicos em funcionamento.

As indústrias que fazem parte da Cadeia Produtiva de Alimentos continuarão funcionando normalmente, entretanto está sendo aguardado um posicionamento do Governo Federal, podendo haver alterações e recomendações na forma de funcionamento.

A cidade registrou um caso positivo de paciente com Covid-19, o que obrigou a Prefeitura a atuar de forma mais incisiva na cidade. O prefeito explicou que o resultado diagnosticado por laboratório particular deverá ainda passar por um exame de contraprova, entretanto, em virtude da iminência de contaminação, a Prefeitura decidiu restringir ao máximo a circulação das pessoas.

“Não vamos ficar aguardando o resultado de uma contraprova de um exame que já deu positivo. Se nós ficarmos esperando esta confirmação para tomar a decisão, vamos colocar em risco vida de muitas pessoas. Este paciente esteve em nossa cidade e teve contato com várias pessoas. Não podemos esperar. É importantíssimo que as pessoas fiquem em casa, o isolamento social é uma recomendação séria. A responsabilidade de cada cidadão Ji-Paranaense é o que vai fazer a diferença neste momento”, ressaltou o Prefeito.

Marcito também autorizou a em caráter emergencial a contratação imediata de 50 profissionais de saúde e a aquisição de equipamentos e materiais de insumos para uso médico hospitalar. E os Postos de saúde estarão funcionando no horário de 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17h30.

O prefeito conclamou a população para que não se exponha ao risco e contribua para que não haja aglomerações, especialmente nos supermercados. Os comércios que vendem os itens de primeira necessidade estarão funcionando normalmente, porém, é importante que apenas um membro da família se desloque até o estabelecimento para realizar as compras. Precisamos da ajuda de todos neste momento”, reforçou.

Outra medida anunciada diz respeito aos órgãos públicos municipais que passarão a funcionar sem atendimento ao público com serviços administrativos internos, e deverão disponibilizar formas de atendimento por telefone e aplicativos. Cada secretaria deverá normatizar a forma de atendimento.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Papa, reforçou a importância de que as pessoas precisam manter a recomendação de isolamento social, e tomar os cuidados preventivos individuais de lavar as mãos várias vezes ao dia com muita água e sabão. ´”É a atitude de cada um que irá contribuir para que o processo de propagação do vírus se encerre”, ressaltou Papa.

Disk Coronavírus – A Prefeitura Municipal, por meio do departamento de epidemiologia, colocou à disposição da população um telefone via WhatsApp para que a população tire dúvidas e receba orientações. O telefone irá funcionar 07:00 horas às 19 horas. (069) 3424-7601.

Entenda o caso

Foi confirmado na noite de quinta-feira, o primeiro caso de paciente com resultado positivo para Coronavírus (Covid-19) em Rondônia, sendo o registro feito na cidade de Ji-Paraná. Um morador da cidade de São Paulo, que esteve em viagem a trabalho no município, onde após sentir os sintomas, contratou equipe médica particular para realizar o acompanhamento. Foram coletadas amostras na cidade e enviadas para análise em laboratório da rede de saúde privada. Após este procedimento, o paciente fretou voo particular retornando para sua cidade, onde permanece em observação e em isolamento social.

O resultado do exame diagnosticado como positivo foi entregue no início da noite de quinta-feira (19) ao departamento de epidemiologia de Ji-Paraná que de imediato registrou o caso no sistema nacional de controle. O material coletado passará nos próximos dias por um novo exame para contraprova. A prefeitura aguardará o resultado deste exame e dos demais casos suspeitos para avaliar possíveis alterações nas restrições.

Fonte:rondoniagora