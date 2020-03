PF, Força Nacional e Receita Federal já impedem entrada de estrangeiros em Guajará e região

Agentes da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança (FNS) e da Receita Federal iniciaram na quinta-feira (20) ações para impedir a entrada de estrangeiros no país a partir da fronteira do Brasil com a Bolívia na região de Guajará Mirim. A ação se deve ao avanço do Coronavírus.

Segundo a PF em Rondônia, as autoridades bolivianas já foram informadas sobre a decisão do Ministério da Justiça de proibir a entrada de estrangeiros. No porto oficial de Guajará Mirim, os agentes abordam as embarcações e autorizam apenas a entrada de brasileiros.

O trabalho de patrulhamento teve aumento e vai contar ainda com o apoio do Exército.

A decisão do Governo proíbe a entrada de pessoas do Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina.

Brasileiros continuam podendo entrar no Brasil vindo dos países mencionados. Imigrantes com autorização de residência definitiva no Brasil e profissionais em missão de organismo internacional ou autorizados pelo governo brasileiro também poderão entrar no país.

Ficam permitidos também o tráfego de caminhões de carga, ações humanitárias que demandem o cruzamento das fronteiras e a circulação de cidades “gêmeas com linha de fronteira exclusivamente terrestre”.

Fonte:rondoniagora