Confirmados mais dois casos de Coronavírus em Rondônia

O anúncio foi feito em coletiva na tarde deste sábado (21) pelo secretário Fernando Máximo e sua equipe da Agevisa. Os novos casos são de moradores de Porto Velho, que têm 35 e 40 anos.

Segundo apurou o RONDONIAGORA, os dois pacientes são moradores de Porto Velho, viajaram para fora do Estado, onde teriam sido contaminados. Ao retornarem apresentaram os sintomas e agora estão em quarentena. Os parentes também estão sendo monitorados.

Ainda de acordo com a Sesau são 114 casos suspeitos, sendo 63 na Capital, 11 em Ariquemes, 8 em Cacoal, 1 em Ji-Paraná, 7 em Vilhena, 4 em Pimenta Bueno, 3 em Ouro Preto do Oeste, 2 em Rio Crespo, 2 em Rolim de Moura e em Espigão do Oeste, Jaru, Nova Brasilândia e Santa Luzia.

Agora já são 3 os casos confirmados em Rondônia. Na noite de quinta-feira, a Prefeitura de Ji-Paraná anunciou o primeiro caso de paciente com resultado positivo para Coronavírus. Um morador da cidade de São Paulo, que esteve em viagem a trabalho no município, onde após sentir os sintomas, contratou equipe médica particular para realizar o acompanhamento. Foram coletadas amostras na cidade e enviadas para análise em laboratório da rede de saúde privada. Após este procedimento, o paciente fretou voo particular retornando para sua cidade, onde permanece em observação e em isolamento social.

