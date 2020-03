Respiradores mecânicos serão doados para Ariquemes

Para dar suporte ao sistema público de saúde em Ariquemes, em casos graves do novo coronavírus (Covid-19), respiradores mecânicos serão doados pela cooperativa de crédito CrediSIS CrediAri.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira após decisão do Conselho de Administração da instituição, como forma de colaborar com as ações para mitigar as consequências do avanço do vírus.

Em casos mais graves da Covid-19, os pacientes precisam de intubação e ventilação mecânica. Na Unidade de Pronto Atendimento, apenas três aparelhos estão disponíveis. Com a doação de R$ 260 mil poderão ser adquiridos de quatro a cinco equipamentos, aumentando a capacidade de atendimento aos pacientes graves em Ariquemes.

A doação foi destacada pelo prefeito Thiago Flores. “Precisamos nos unir neste momento para salvar vidas. Neste momento estamos pensando nas vidas e essa corrente do bem é importante para nos ajudar a vencer essa pandemia”, destaca.

O presidente da CrediSIS CrediAri, Donizetti José, destaca a importância da união de esforços para vencer a Covid-19. “Vamos trabalhar para que estes respiradores mecânicos cheguem o mais rápido possível aqui na cidade. Não queremos que ninguém necessite usar esses equipamentos, mas se for necessário, que a gente tenha eles à disposição para uso”, destaca Donizetti.

Fonte:Luiz Martins