Governo do Estado suspende por tempo indeterminado a 9ª edição da Rondônia Rural Show devido ao coronavírus

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), comunica aos expositores e público em geral a suspensão, por tempo indeterminado, da 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, com data prevista para acontecer no período de 26 a 30 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

A Rondônia Rural Show Internacional é a maior feira do agronegócio da região Norte. Em maio de 2019, recebeu mais de 120 mil visitantes nos quatro dias de evento e bateu recordes em negócios fechados de mais R$ 700 milhões.

Para este ano a expectativa é receber mais de 180 mil visitantes, mas considerando o Decreto n. 24.887, de 20 de março de 2020, assinado pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, visando proteger a população e reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus (Covid-19), a coordenação da Rondônia Rural Show decidiu suspender a 9ª edição da feira.

A Orientação da Coordenadoria do evento é que os parceiros e expositores mantenham as atividades de organização para a feira e a manutenção das vitrines tecnológicas no local e que cumpram as recomendações e determinações impostas pelos órgãos de saúde nas esferas global, nacional e regional para evitar a propagação de Covid-19.

A Seagri informa ainda que emitirá comunicado da nova data da 9ª Edição da Rondônia Rural Show.

Fonte:Secom – Governo de Rondônia