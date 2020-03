Operação “Crise entre Poderes”: Polícia Judiciária Civil cumpre mandados de busca e apreensão nas residências de vereadores e na Câmara Municipal de Castanheira-RO

A Polícia Judiciária Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Presidente Médici cumpriu na manhã desta quinta-feira, 3 (três) mandados de busca e apreensão nas residências de dois vereadores e no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Castanheiras-RO . Os alvos foram os vereadores LEVY TAVARES e IZAIAS DIAS FERNANDES, este último atualmente Presidente da Câmera Municipal de Vereadores.

Segundo as informações, chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil de Presidente Médici-RO, a notícia de que o investigado LEVY TAVARES, apresentou-se armado na Prefeitura Municipal onde foi protocolar um documento junto ao Gabinete do Prefeito do Município. O investigado teria feito questão de deixar transparecer que estava armado, exibindo volume característico na cintura, o que motivou a representação por busca e apreensão junto ao Poder Judiciário, medida que foi deferida.

Durante o cumprimento, na residência de Levy Tavares foi encontrado o objeto da investigação, qual seja uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, com 08 munições intactas. O investigado não reagiu e colaborou com a equipe, indicando de pronto o local onde estava a arma apreendida. Diante das circunstâncias, o vereador foi preso em Flagrante Delito pelo crime de Posse de Arma de fogo e na Delegacia respondeu também pela ameaça já praticada em apuração. Ao fim do procedimento, o vereador foi liberado mediante o pagamento de fiança, direito do investigado.

O nome da Operação “Crise entre os Poderes” foi dado em virtude da disputa pelo poder político no município de Castanheiras-RO, onde existe grande desarmonia entre os membros dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, existindo também denúncias contra o prefeito, feitas pelos investigados, por fatos que também são objetos de investigação.

Fonte:Departamento de Comunicação da Polícia Judiciária Civil