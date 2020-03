PREFEITURA DIVULGA PROJETO DE URBANIZAÇÃO EXTERNA DA PREFEITURA DE PRESIDENTE MÉDICI.

A Administração Municipal de Presidente Médici vem desde o ano de 2017 regularizando, retomando e inaugurando várias obras que se encontravam paradas no município. Ainda em 2017, em dezembro, a atual administração concluiu a obra da sede da Prefeitura e colocou em funcionamento imediato. Na obra foram investidos mais de um milhão de reais que foram destinados pelo casal Valdir e Marinha Raupp.

No segundo semestre de 2019 o secretário municipal de Administração, Sandro Secorun, anunciou a compra de móveis para a recepção da Prefeitura, no início de 2020 os móveis já começaram a ser instalados: balcão, cadeiras, sofá, catraca e climatizador foram adquiridos e já estão sendo usados pelos servidores e população.

Agora o Prefeito Edilson Alencar anunciou a obra de urbanização da parte externa da Prefeitura do Município. A obra vai contemplar calçamento com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais, iluminação, estacionamento, uma pequena praça e arborização. O recurso para que a obra possa ser construída foi destinado pelo Deputado Estadual, Laerte Gomes. A obra está orçada em orçada em R$: 280.000,00. O Projeto está em análise e aguardando aprovação para que possa iniciar o projeto licitatório.

O Prefeito Edilson Alencar mais uma vez comentou que as obras e melhorias em seu governo, acontecem com planejamento e determinação, e que aos poucos vamos deixando não só o nosso local de trabalho mais aconchegante, mas toda nossa cidade. “Temos trabalhado nos quatro cantos do nosso município, além de saúde, educação e obras, temos investido muito no bem estar da nossa população, implantamos oito academias ao ar livre, parques infantis, pintura de quadras para prática de esporte na rua, e estamos construindo um complexo de lazer ao lado do centro cultural”.

Fonte: Assessoria